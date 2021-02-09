يعقد في أكتوبر.. 5 محاور لـ«أسبوع القاهرة للمياه»

تستعد وزارة الموارد المائية والري لانعقاد أسبوع القاهرة للمياه خلال الفترة من (24 - 28) أكتوبر 2021، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية - التحديات والفرص".ويتضمن أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الجديدة محاور خمس رئيسية تتمثل في:1_ المياه والتغيرات العالمية.2_ التطورات الحديثة في إدارة الموارد المائية.3_ الأمن المائي والمجتمع.4_ التعاون على المستوى الإقليمي والقطاعي في قضايا المياه.5_ الابتكار في العلوم المائية.كما سيتم إصدار دورية خاصة بالأسبوع تتضمن الأبحاث العلمية والفنية المميزة، وذلك تمهيدًا لإصدار دورية ثابتة للأبحاث التي تعرض بأسبوع القاهرة بشكل سنوي، وبحث آلية نشر الأبحاث المقبولة بعدد من المجلات العلمية المتخصصة بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية.