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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

يعقد في أكتوبر.. 5 محاور لـ«أسبوع القاهرة للمياه»

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:39 ص
الموارد المائية
الموارد المائية
وائل القمحاوى
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تستعد وزارة الموارد المائية والري لانعقاد أسبوع القاهرة للمياه خلال الفترة من (24 - 28) أكتوبر 2021، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية - التحديات والفرص".

ويتضمن أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الجديدة محاور خمس رئيسية تتمثل في:

1_ المياه والتغيرات العالمية.

2_ التطورات الحديثة في إدارة الموارد المائية.

3_ الأمن المائي والمجتمع.

4_ التعاون على المستوى الإقليمي والقطاعي في قضايا المياه.

5_ الابتكار في العلوم المائية.

كما سيتم إصدار دورية خاصة بالأسبوع تتضمن الأبحاث العلمية والفنية المميزة، وذلك تمهيدًا لإصدار دورية ثابتة للأبحاث التي تعرض بأسبوع القاهرة بشكل سنوي، وبحث آلية نشر الأبحاث المقبولة بعدد من المجلات العلمية المتخصصة بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية.

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