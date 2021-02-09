رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انتقادات جديدة لإدارة بايدن بسبب «الإخوان»

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:20 ص
بايدن
بايدن
أمينة ذكى
طباعة
كشف موقع"جالر ريبورت" الأمريكي عن تعيين الإدارة الأمريكية الجديدة تحت قيادة جو بايدن مسئول من كبير داعمي جماعة الإخوان وهو دينيس ماكدونو الذي تم تعيينه سكرتير جديد لإدارة المحاربين القدامى.

ووفقا للموقع الأمريكي فإن ماكدونو له تاريخ طويل في دعم الإرهابيين علنًا أثناء توليه مناصب عامة.

جدير بالذكر أن ماكدونو كان نائب مستشار الأمن القومي ورئيس الأركان في عهد الرئيس أوباما، حيث وضع العديد من السياسات والاستراتيجيات الداعمة للأفراد والكيانات الذين يدعون صراحة للإطاحة بالحكومة الأمريكية وتدمير الحرية وحياة الأبرياء.

ووفقا للموقع الأمريكي فإن ماكدونو عندما كان نائب مستشار الأمن القومي للرئيس أوباما، ذهب في زيارة إلى مسجد جماعة الإخوان المسلمين، الجمعية الإسلامية (ADAMS) في ستيرلينج، فيرجينيا مع كبار القادة الأمريكيين بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة الأمن الوطني، ومجلس الأمن القومي، جدير بالذكر أن إمام مركز آدمز هو محمد ماجد، زعيم الإخوان المسلمين.

يذكر ان محمد ماجد شغل لسنوات منصب نائب الرئيس ثم رئيسًا لإحدى أكبر منظمات الإخوان المسلمين في أمريكا الشمالية، وهي الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (ISNA)،كما انه تم تصنيف ISNA من قبل وزارة العدل على أنها منظمة لجماعة الإخوان المسلمين.

يأتي هذا فيما تم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية في عدة دول، ولدى كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكيين مشاريع قوانين معلقة لإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية في أمريكا.

موضوعات متعلقة

تابع.. تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات 2021 لمشاهدة الأهلي

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 9-2-2021

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

الصور

image description

ياسر عبدالفتاح أبوهندية نقيبًا للمحامين بدمياط

image description

محافظ دمياط تقود حملة لرفع الإشغالات بعمر أفندى ومحيط قصر الثقافة

image description

محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بشبكة انحدار صرف الدعايم

image description

طبيب مصري ضمن اللجنة الاستشارية العالمية لجمعية تثبيت الكسور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

«النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع «قانون المرور»

الحكومة توضح حقيقة إلغاء معاش المرأة المطلقة

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

سباق مع الزمن لإنقاذ محاصرين في نفق بشمال الهند

وفاة المؤلف وكاتب السيناريو الفرنسي جان كلود كاريير

تعرف على أسعار السجائر الجديدة في مصر ٢٠٢١ بعد قرار فيليب موريس

فلكي: انتهاء موسم «الشبط» ودخول «العقارب» آخر فترات البرودة

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

«الثقافة» توثق عروض المسرح الكنسي مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الأقصر تناقش الثقافة ودورها في بناء ثقافات الشعوب

ثقافة القليوبية تناقش دور الأسرة في التعامل مع ذوي الهمم

«ثقافة الإسكندرية» تناقش أهمية الوعي السياحي