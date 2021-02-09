انتقادات جديدة لإدارة بايدن بسبب «الإخوان»

كشف موقع"جالر ريبورت" الأمريكي عن تعيين الإدارة الأمريكية الجديدة تحت قيادة جو بايدن مسئول من كبير داعمي جماعة الإخوان وهو دينيس ماكدونو الذي تم تعيينه سكرتير جديد لإدارة المحاربين القدامى.ووفقا للموقع الأمريكي فإن ماكدونو له تاريخ طويل في دعم الإرهابيين علنًا أثناء توليه مناصب عامة.جدير بالذكر أن ماكدونو كان نائب مستشار الأمن القومي ورئيس الأركان في عهد الرئيس أوباما، حيث وضع العديد من السياسات والاستراتيجيات الداعمة للأفراد والكيانات الذين يدعون صراحة للإطاحة بالحكومة الأمريكية وتدمير الحرية وحياة الأبرياء.ووفقا للموقع الأمريكي فإن ماكدونو عندما كان نائب مستشار الأمن القومي للرئيس أوباما، ذهب في زيارة إلى مسجد جماعة الإخوان المسلمين، الجمعية الإسلامية (ADAMS) في ستيرلينج، فيرجينيا مع كبار القادة الأمريكيين بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة الأمن الوطني، ومجلس الأمن القومي، جدير بالذكر أن إمام مركز آدمز هو محمد ماجد، زعيم الإخوان المسلمين.يذكر ان محمد ماجد شغل لسنوات منصب نائب الرئيس ثم رئيسًا لإحدى أكبر منظمات الإخوان المسلمين في أمريكا الشمالية، وهي الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (ISNA)،كما انه تم تصنيف ISNA من قبل وزارة العدل على أنها منظمة لجماعة الإخوان المسلمين.يأتي هذا فيما تم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية في عدة دول، ولدى كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكيين مشاريع قوانين معلقة لإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية في أمريكا.