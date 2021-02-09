السفارة الأمريكية في الخرطوم تعرب عن التطلع للعمل مع الحكومة الجديدة

هنأت السفارة الأمريكية في الخرطوم اليوم الثلاثاء الحكومة السودانية الجديدة، وأعربت عن التطلع للعمل معها.وقالت السفارة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر:"تهانينا للفريق الوزاري الجديد لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والأعضاء الجدد بمجلس السيادة".وأضافت:"إننا نتطلع للعمل معكم لتقوية علاقتنا، وتعزيز الديمقراطية والازدهار للشعب السوداني".وتم مساء أمس الإعلان عن أسماء وزراء الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان.يشار إلى أن الولايات المتحدة حذفت اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب في أكتوبر الماضي، ومن ثم رفعت العقوبات المفروضة على الخرطوم.