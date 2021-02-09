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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مخرج «موسى» يضع خطة للتغلب على الصعوبات وتأخر التصوير

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:19 ص
المخرج الشاب محمد
المخرج الشاب محمد سلامة
محمد قدري
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وضع المخرج الشاب محمد سلامة خطة محكمة للتغلب على الصعوبات التي واجهت مسلسله الجديد "موسى" خلال الأيام الماضية، فتم تصوير المشاهد الخارجية بأسوان على مدار 5 أيام بالإضافة إلى أيام السفر فتم تكثيف التصوير هناك والاستعانة ببعض مواطني أسوان لتسهيل التواجد دون تعطيل من الجمهور هناك.

في الوقت نفسه طلب المخرج من مساعديه تجهيز المشاهد في ديكورات العمل بالسادس من أكتوبر والتحضير مع الممثلين الذين لم يتواجدوا في أسوان، حتى يسهل عليهم عقب العودة وهو ما يتم الآن بالفعل.

وجدول طاقم الإخراج مشاهد النجم سيد رجب الحالية، لحين العودة خلال الأيام القادمة عقب الشفاء من فيروس كورونا المستجد لتواجده في العزل المنزلي، مع تكثيف عدد من مشاهد بعض الفنانين مثل سمية الخشاب، وهبة مجدي.

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