مخرج «موسى» يضع خطة للتغلب على الصعوبات وتأخر التصوير

وضع المخرج الشاب محمد سلامة خطة محكمة للتغلب على الصعوبات التي واجهت مسلسله الجديد "موسى" خلال الأيام الماضية، فتم تصوير المشاهد الخارجية بأسوان على مدار 5 أيام بالإضافة إلى أيام السفر فتم تكثيف التصوير هناك والاستعانة ببعض مواطني أسوان لتسهيل التواجد دون تعطيل من الجمهور هناك.في الوقت نفسه طلب المخرج من مساعديه تجهيز المشاهد في ديكورات العمل بالسادس من أكتوبر والتحضير مع الممثلين الذين لم يتواجدوا في أسوان، حتى يسهل عليهم عقب العودة وهو ما يتم الآن بالفعل.وجدول طاقم الإخراج مشاهد النجم سيد رجب الحالية، لحين العودة خلال الأيام القادمة عقب الشفاء من فيروس كورونا المستجد لتواجده في العزل المنزلي، مع تكثيف عدد من مشاهد بعض الفنانين مثل سمية الخشاب، وهبة مجدي.