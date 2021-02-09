829 إصابة جديدة بكورونا في جورجيا
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:37 ص
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أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 829 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 263 ألفا و57 حالة على مستوى البلاد.
وأفادت صحيفة (جورجيا توداي) - على موقعها الإلكتروني - بأن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 252 ألفا و246 حالة، بعد تسجيل 566 حالة تعاف جديدة خلال 24 ساعة الماضية.
وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 3301 حالة، عقب تسجيل 8 وفيات جديدة منذ أمس، بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة 4 آلاف و554 حالة.
وأفادت صحيفة (جورجيا توداي) - على موقعها الإلكتروني - بأن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 252 ألفا و246 حالة، بعد تسجيل 566 حالة تعاف جديدة خلال 24 ساعة الماضية.
وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 3301 حالة، عقب تسجيل 8 وفيات جديدة منذ أمس، بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة 4 آلاف و554 حالة.