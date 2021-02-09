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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

829 إصابة جديدة بكورونا في جورجيا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:37 ص
كورونا في جورجيا
كورونا في جورجيا
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أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 829 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 263 ألفا و57 حالة على مستوى البلاد.

وأفادت صحيفة (جورجيا توداي) - على موقعها الإلكتروني - بأن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 252 ألفا و246 حالة، بعد تسجيل 566 حالة تعاف جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 3301 حالة، عقب تسجيل 8 وفيات جديدة منذ أمس، بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة 4 آلاف و554 حالة.

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