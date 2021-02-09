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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خطة شيطانية.. اختطف ابن عمه وحرر محضرا بالواقعة ثم طلب فدية مليون جنيه

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:18 ص
اختطاف
اختطاف
ولاء القاضى
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خطة شيطانية نفذها شاب في المنوفية، مع آخرين، لخطف نجل عمه وطلب فدية مليون جنيه من عمه، وذهب مع العم لمركز شرطة الشهداء، التابع لمديرية أمن المنوفية، لتحرير محضر بالواقعة، لكي يبعد الشبهات عنه.

وبدأت أحداث الواقعة بتلقي المقدم أحمد كشك رئيس مباحث الشهداء، بلاغا من "ز، ع، ح" وابن شقيقه، بخطف نجله "م، ز،ع" 15 عاما في ظروف غامضة، وتلقيه مكالمة هاتفية تطلب منه فدية مليون جنيه لإعادة الطفل، على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية حول الواقعة وجمع المعلومات الأولية.

وفي أقل من 24 ساعة نجح المقدم أحمد كشك ومعلومه النقيب، محمد شلتوت، بكشف لغز القضية والقبض على الجناة وتحرير الطفل المختطف، والمفاجأة كانت بقيام "ا، ع،ح" ابن عم الطفل بالتخطيط مع "م، ص،ش"، "م، ج، ز"، "إ، ر، م" لخطف ابنه عمه، وذلك بعد عمل التحريات ومراجعة كاميرات المراقبة، وتم تحرير الطفل المختطف، والعثور عليه داخل سيارة بمنزل أحد المتهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع المتهمين فيما نسب إليهم من اتهامات.

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