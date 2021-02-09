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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الموافقة على تمويل مشروع الشواحن الشمسية بصالات الترانزيت بمطار القاهرة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:17 ص
الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد
أريج الجيار
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ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الإجتماع الخامس عشر لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة، بحضور الدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة والأعضاء ممثلي كلًا من مجلس الدولة ووزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية وشرطة البيئة والمسطحات والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

تناول الاجتماع مناقشة عددًا من الموضوعات البيئية الهامة، حيث تم الموافقة على تمويل مشروع الشواحن الشمسية بصالات الترانزيت بمطار القاهرة كأحد المشروعات التجريبية الرائدة فى مجال استخدام الطاقة النظيفة وكذلك استخدام شاشات العرض فى تلك الشواحن لإعطاء نبذة عن حالة البيئة المصرية والمحميات الطبيعية.

وخلال الإجتماع تم الموافقة على إجراء الدراسة التى يقوم بها قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، والخاصة برصد حالة أسماك القرش والتى تتعاون فيها وزارة البيئة مع وزارة السياحة والآثار تنفيذًا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء لدراسة وتحليل الأسباب المحتملة لهجمات القروش فى الأماكن المسجلة لهذه الحوادث.

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