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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اجتماع بالجامعة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان غدًا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:14 ص
جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
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تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غدا الأربعاء، أعمال "الاجتماع المشترك لفريق الخبراء الحكوميين المعني بالخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان وفريق الخبراء الحكوميين المعني بالخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان" عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة خبراء التربية وحقوق الإنسان بالدول الأعضاء.

وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، فى بيان صحفى اليوم، إن الاجتماع يأتي تنفيذا لمضامين "الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان" المعتمدة في مارس 2019 على مستوى القمة، والمتضمنة في إطار الهدف الرابع المعنون "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان وتعميم المعايير الدولية بموجب التزامات الدول العربية" والدعوة إلى "تحديث وتنفيذ الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الانسان والخطة العربية للتربية على حقوق الانسان والدليل الاسترشادي الخاص بها على الصعيدين الوطني والإقليمي".

يذكر أن "الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان" تم اعتمادها في مارس 2008 على مستوى القمة كخطة خمسية للفترة 2009-2014 بناء على مبادرة للجمهورية التونسية، في حين تم إقرار "الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان" في مارس 2010 على مستوى القمة كخطة خمسية للفترة 2011-2015 بناء على مبادرة للمملكة المغربية.

وتهدف الخطتان بالأساس إلى إدماج حقوق الإنسان في المنظومة التربوية في مختلف المراحل التعليمية، وإلى التدريب على الأساليب والوسائل التي تساعد على حماية حقوق الإنسان.

وسوف يعكف المشاركون في أعمال "الاجتماع المشترك لفريق الخبراء الحكوميين المعني بالخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان وفريق الخبراء الحكوميين المعني بالخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان" على النظر في التحديثات الممكن إدخالها في نص كل من الخطتين، بما يتوافق والأولويات الوطنية، والشواغل الإقليمية، والتطورات الدولية، لاسيما على المستويين التقني والبيداغوجي.

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