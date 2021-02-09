3 عاطلين سرقوا 12 شقة بالمرج.. تجديد حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم الثلاثاء، حبس المتهمين بسرقة المساكن بالمرج لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين "ع.ح"، و"ر.م"، و"ا. خ" عاطلين، أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بأسلوب المفتاح المصطنع وكسر الباب، وأقروا بسرقتهم لـ12 شقة سكنية بمنطقتي المرج والقلج.كان ضباط قسم شرطة المرج قد تمكنوا من ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم بعض الأغراض والأجهزة الكهربائية والمنزلية، وبسؤالهم أقروا بسرقتهم للشقق السكنية، وتم اقتيادهم لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.