ثقافة القليوبية تناقش دور الأسرة في التعامل مع ذوي الهمم

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث نظمت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة محاضرة بعنوان "دور الأسرة فى التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة" القتها د. نهاد مرزوق عبدالخالق مدرس التربية الخاصة بجامعة بنها، أوضحت خلالها أن الأسرة تعتبر هي الأساس المتين الذي يقوم عليه هذا الكيان، فبصلاح الأساس يصلح البناء وتكتسب الأسرة أهميتها كونها أحد الأنظمة الاجتماعية المهمّة، ومما لا شك فيه أن وجود طفل ذي احتياجات خاصة في الأسرة يشكل عبئًا معنويًا ونفسيًا وجسديًا على الوالدين، وبالرغم من أن هذا العبء يختلف من أسرة لأخرى ومن مجتمع لآخر بحسب أمور كثيرة قد يكون أهمها وعيّ الأسرة وثقافتها وديانتها ومدى تماسكها مع بعضها بالدرجة الأولى، ومن ثم أمور أخرى متداخلة كتلك المتعلقة بالأوضاع المادية، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، أيضًا حين يأتي الحديث عن وجود هذا الطفل في بيئة لا تحظى بسلام، كما تؤدي الأسرة دورًا حيويًا في الرعاية لأبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة، الجسدية الحركية، وتشكل الخطوة الأولى لهم لمساعدتهم على تخطي العقبات الناجمة عن إعاقتهم، فهي التي تزرع في نفوسهم الثقة بالذات وهي التي تقدم لهم التشجيع والدعم في الاعتماد على النفس، والتكيف مع مشكلتهم التي قد تصبح ضمن هذه الرعاية ليست بمشكلة لديهم، وإنما دافعًا قويًا لمواجهة الحياة، وحينها يصبح هذا الطفل المواطن الصالح الفاعل القادر على خدمة مجتمعه وتحقيق أهداف المواطنة الصالحة بدلًا من كونه عبئًا على الآخرين، إلى جانب استمرار فعاليات مبادرة صنايعية مصر والمنفذة بالمكتبة دورة "نسيج ثلاثي الأبعاد"، كما واصل قصر ثقافة القناطر الخيرية فعاليات دورة "خشب مطعم بالعاج".كما نظم نادي الأدب بقصر ثقافة بنها أمسية شعرية، أدارها الشاعر محمد عكاشة، بحضور شعراء وضيوف النادي، استهلت بقصيدة "لماذا" لفتحي حلمي، ثم قصيدة "أبيض ياورد" لرجب الأغر، وقصيدة "لقاء وأمنية" لأحمد ناصر، وقصيدة "اه يا قلبي" لنجاة مبارك" ثم قصيدة إلا محمد" لمحمد شحاتة، ثم قصيدة "ياذا القرنين" لماجد الهدهد، وقصيدة "كنت بشوف خيالك" للسيد حسانين، وقصيدة "إحتلال الصعيد" ليسرى صبري، وقصيدة "الموت" لمحمد على عزب، وختاما قصيدة "كل شيء يشبهني" لمحمد عكاشة، إلى جانب تنظيم نادي المرأة لورشة تعليم كروشية، كما عقد قصر ثقافة بهتيم قراءة في كتاب "هجرة الافكار" تأليف جلبرت هايت، يكرس الكتاب لفكرة الحضارة الإنسانية المتواصلة ويقدم أمثلة على إنتقال الحضارة من مكان لأخر عبر إنتقال الأفكار، ويعتبر بمثابة رد على المتعصبين والشوفانيين الذين يعتبرون حضارتهم ودينهم هو مركز الكون الذي لم يكن قبله ولا بعده، وأهم ما في الكتاب هو فصلة الختامي الذي يبين فيه أسباب انتقال الأفكار وأسباب اختفاءها وأسباب ظهورها وكأن فصول الكتاب الأخرى هى مجرد مقدمة للفصل الختامي.في إطار النشاط أونلاين للأطفال قدمت مكتبة طحانوب، ورشة حكي لكتاب "أسامة بن زيد" بصوت إيمان شحتة، كما أعد بيت ثقافة طوخ، ورشة حكي حول أهمية طاعة الوالدين، بصوت الطالبة إيمان الطوخي من مواهب البيت.