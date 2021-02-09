أعلن ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مرحلة جديدة لمبادرة "حياة كريمة" لأهالي بورسعيد، تخفيفًا عن كاهل المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا.وأشار "ثابت"، خلال متابعته فعاليات المبادرة، إلى أنها تهدف لتوزيع السلع الأساسية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا، خاصة السلع التي تشهد زيادة الطلب عليها في فصل الشتاء مثل أسطوانات البوتجاز، مؤكدًا على أنه يجرى توفيرها بأسعار مخفضة بنسبة 30 % دون وجود أي ربح.وأوضح أن ذلك يجرى بالاشتراك مع الشركة العامة لتجارة الجملة، ومصنع البورسعيدية للزيوت جنوب بورسعيد، مؤكدا على أن المبادرة ستنطلق مرتين من كل أسبوع في المناطق الأكثر احتياجًا.