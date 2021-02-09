افتتاح الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة تعديلات قانون المرور

افتتح المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس، منبهًا الأعضاء بشأن اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، قائلًا: "تنبه اليوم وكل يوم وقانا الله شر هذا المرض اللعين".وأحال جبالي قرارًا لرئيس جمهورية مصر العربية يحمل رقم 26 لسنة 2021 والمعني بإنشاء مدينة الروبيكي للجلود من خلال اتفاقية موقعة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.وبدأ مجلس النواب في جلستة العامة في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي ولخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشان قانون المرور.