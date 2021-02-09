حلا شيحة الزوجة الرابعة.. تعرف على قصص «حريم» معز مسعود

تصدر الداعية معز مسعود تريند جوجل عقب زواجه من الفنانة حلا شيحة، تم تداول صور من عقد قرانهما بحضور مجموعة من الأصدقاء، ولم تكن تلك الزيجة الأولى للداعية، وترصد "الدستور" قصص زيجاته خلال السنوات الماضية."سارة "فى عام 2003 كانت الزيجة الأولى للداعية عندما ارتبط بسارة ملكة جمال الجامعة الامريكية، وأنجب منها أطفالًا لكن حتى الآن لم يتم إعلان أى شيء بشأن هؤلاء الاطفال أوتداول صورهم، وحدث الإنفصال 2017."بسنت نور الدين"فى عام 2017 أعلن معز مسعود زواجه من بسنت نور الدين، فتاة معروفة بعمل فيديوهات عن الآثار، ونشر عددًا من الصور لهما خلال حفل الزفاف.تعرف "مسعود" على "بسنت" خلال عملها في شركة أكا ميديا التي يمتلكها لإنتاج مقاطع الفيديو الخاصة عن الأثار المصرية، وبمجرد إعلان الزواج واجه سيلًا من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يدوم الزواج طويًلا حتى أعلنت بسنت نور الدين بعد 6 أشهر إنفصالهما."شيرى عادل"بعد أقل من عامين كان معز مسعود عقد زواجه الثالث من الفنانة شيري عادل التي شاركته في مسلسل السهام المارقة، وبمرور عام واحد نشرت الفنانة خبر انفصالهما رسيمًا عبر ستوري بحسابها الشخصي على إنستجرام بعد ان انتشرت شائعات تتحدث عن الإنفصال."حلا شيحة"فى أوائل عام 2020 ترددت شائعات عن إرتباط معز مسعود وحلا شيحة، وبدأ الثنائي تبادل التعليقات الرومانسية من خلال حساباتهما الرسمية على إنستجرام، وقد إذيع أمس خبر عقد قرانهما فى أحد الفنادق الشهيرة.