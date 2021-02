للاحتفال مع الشريك.. قائمة بـ 24 فليما رومانسيا لعيد الحب

1- فيلم Pride & Prejudice:

فيلم رومانسي للغاية تدور احداثه حول قصة حب اسطورية، وكيف يقوم كل من البطلان بتفضيل الاخر على نفسه ومحاولة إسعاده.



2- فيلم Me Before You:

الكثيرات من البنات في العالم يشبهن بطلة هذا الفيلم، فالاهتمام يخطف قلب اي انثي.



3- فيلم Before Sunrise:

فيلم يجمع بين الرومانسية والمغامرة له جزئان تدور احداثه حول اثنين مسافرين في قطار واحد، يقررا النزول في مدينة لقضاء يوم كامل مع بعضهم ويقعان في حب بعضهما وتنتهي علاقتهما بالزواج.



4- فيلم Crazy Stupid Love:

يعتبر واحد من أفضل الأفلام الرومانسية الكوميدية التي يمكن مشاهدتها، يحكي عن زوجان يتسمان بالجنون والمرح، ويقومان بالسفر الى جميع دول العالم معاويعيشون الكثير من المغامرات.



5- فيلم You’ve Got Mail:

تدور احداثه حول رسالة إليكترونية مجهولة تتلقاها فتاة، وتكون سببا في أن تعيش قصة حب كبيرة تنتهي بالزواج من احد الاشخاص الذي يعتبر بمثابة فارس احلامها.



6- فيلم P.S. I Love You:

فلم رومانسي تدور احداثه حول وفاة زوج، وبعد وفاته تكتشف زوجته الكثير من الرسائل التي تعبر عن حبه لها في كل الاماكن.



7- فيلم The Vow:

تدور أحداثه حول قصة حقيقية لزوجين تعرضا لحادث مروري، كان السبب في أحداث مثيرة غير متوقعة في يحاتهم وسوف يتمسكون ببعض في النهاية وتنتصر قصة حبهم.



8- فيلم Valentine's Day:

من افضل الافلام التي يمكن مشاهدتها تدور احداثه حول قصص كثيرة ومختلفة،وكيف يمر يوم عيد الحب على مختلف الفئات من الناس.



9- فيلم The Notebook:

تدور احداثه حول قصة حب رائعة بين صديقين، يواجهان صعوبات كثيرة من أجل استمرار هذه العلاقة.



10- فيلم About Time:

فيلم رومانسي خيالي تدور احداثه حول شاب لديه قدرة خارقة في السفر عبر الزمن، فيقوم بتغيير بعض الأشياء في ماضيه من أجل تحسين المستقبل.



11- فيلم Silver Linings Playbook:

فيلم رومانسي من الدرجة الأولى تدور احداثه حول شاب يعاني من اضطراب نفسي، وبعد خروجه من المصحة يعود للعيش مع والدته ووالده وبعدها يبدأ في الدخول في قصة حب جديدة.



12- فيلم A Star Is Born:

فيلم رومانسي غنائي تدور احداثه حول جاكسون المغني المشهور الذي يتراجع عن مستواه، ولكنه يساعد فتاة تدعى آلي في الدخول إلى عالم الشهرة بعد إكتشافه لموهبتها ثم يقع في حبها.



13- فيلم The Fault in Our Stars:

فيلم رومانسي حزين تدور احداثه حول هازيل جرايس وأوجستس واترز المراهقان، الذي يجمعهم الحب أثناء جلسات العلاج ولكنهم لا يهتموا بأي شيء سوى سعادتهم فقط.



14- فيلم The Kissing Booth:

احد الأفلام الرومانسية الخفيفة المفضلة لدى الكثير من الفتيات تدور احداثه حول فتاة مراهقة تدعى إيلي إيفانز في المدرسة الثانوية، معجبة بشقيق صديقها المقرب وتتمنى الأرتباط به ولكنها تقع في الكثير من المواقف الكوميدية قبل الأعتراف له بحبها.



15- فيلم Friends with Benefits:

من منا لا يمل من مشاهدة هذا الفيلم في أي وقت، فهو يثبت أن أفضل شيء يمكن أن يحدث في حياتك هو الوقوع في حب صديقك المقرب.، وهو يروي قصة ديلان وجيمي الذين لديهم شعور بالإعجاب ببعضهم، ولكنهم يخافوا من التبعات السيئة للعلاقات العاطفية ويفضلون أن يكونوا أصدقاء ولكن بامتيازات مختلفة.



16- فيلم Love، Rosie:

فيلم بريطانى رومانسي انتاج عام 2015 تدور احداثه حول روزي وأليكس الذي تربطهم علاقة صداقة منذ الطفولة، ولكن تبدأ مشاعرهم في التغير دون أن يقوم أي شخص بمصراحة الثاني، ويبدآن في الدخول في علاقات أخرى على مدار حياتهم إلا أن يواجهون حقيقة حبهم لبعض.



17- فيلم Love and Other Drugs:

فيلم امريكي رومانسي انتج عام 2010 بطولة غابرييل ماخت وجودي جرير وكاثرين وينيك وجايمي الكسندر، تدور أحداث الفيلم حول مندوب شركة أدوية يبدأ علاقة مع فتاة لا ترغب في الأرتباط، ولكن ينجح في تغيير وجهة نظرها بعد إكتشاف مرضها.



18- فيلم A Walk to Remember:

واحد من أفضل الأفلام الرومانسية الدرامية يروي قصة طالب الذي يسخر هو وأصدقائه من أحد زملائه في المدرسة، ولكن يتم معاقبتهم من خلال الأشتراك في الأنشطة الإلزامية بالكنيسة بعد المدرسة ووقتها يقع في حب زميلته.



19- فيلم When Harry Met Sally:

فيلم بريطاني من انتاج الثمانينات يحكي عن تطور الصداقة بين شخصين، يقعان في الحب ويعيشون حياة رومانسية.





20- فيلم Hitch:

فيلم امريكي كوميدي رومانسي بطولة ويل سميث وكيفن جيمس تدور احداثه حول دكتور مواعيد محترف، يعمل لمساعدة زبون في علاقة حب، ولكنه يقع في حب حبيبته وهي صحفية تعمل في إحدى صحف الإشاعات التي تأتي إلى هيتش لغرض تشويه سمعته صحفيا، بعد أن حصل خلاف بين صديقتها وأحد زبائنه.



21- فيلم Intolerable Cruelty:

فيلم بريطاني من بطولة جورج كلوني وكاثرين زيتا جونز، تدور قصته حول أشهر محامى للطلاق فى الولايات المتحدة، ولم يفلح أحد فى الحصول على دولار واحد من عملائه، ونتيجة لنجاحه الدائم أصبح شديد الثراء والشهرة يستعين به رجل الأعمال الثري عندما ترفع زوجته ضده قضية الطلاق بسبب خيانته، ورغم قوة موقفها تخسر القضية وتخرج من الزواج مفلسة، فتقسم على الانتقام من المحامي ويقع فى غرامها ويتزوجها.



22- فيلم How to Lose a Guy in 10 Days:

واحد من أشهر الامريكية الكوميدية الرومانسية من بطولة ماثيو ماكونهي وكيت هدسون، وتدور احداثه حول حب كبير بين البطلين ولكن تتصرف البطلة تصرفات غريبة مع حبيبها، تجعله يتركها ولكنهما يعودان مجددا.



23- فيلم Pretty Woman:

لفيلم مزيج بين الكوميديا و​​الرومانسية الكلاسيكية، من بطولة جوليا روبرتس وريتشارد جير، وتدور قصته حول صديقين يحاولان عدم الوقوع في حب بعضهما البعض، ولكن لا يمكن تجاهل علاقتهما وتدور بينهما قصة حب كبيرة وحصل الفيلم على العديد من الجوائز العالمية منها جائزة الاوسكار.



24- فيلم Love Actually:

