الأقصر تناقش الثقافة ودورها في بناء ثقافات الشعوب

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث أعدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "الثقافة ودورها فى بناء ثقافات الشعوب"، وأوضح ناصر الدسوقي مفهوم الثقافة وثقافة اللغة فى بناء الأمة والفن الراقى ودوره فى بناء ثقافة الشعوب، كما عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الثقافة والواقع الإنسانى المعاش"، حيث أوضح عمرو عبدالصبور أزمة الثقافة العربية والانعزال عن الواقع والمرحلة التاريخية التى نمر بها، كما عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "أفضل طريقة لإنهاء الخلافات الزوجية"، وأوضحت سلوى جودة أنه أثبت علماء النفس أنه من الطبيعى والصحى أن تكون هناك خلافات زوجية وأنها ليست حياة مثالية، كذلك طرق حل المشكلات الزوجية بالوقاية من المشكلات بالتعبير عن المشاعر بين الزوجين، وأن يكون أحدهما محل الاهتمام للآخر، وضرورة حل الخلافات أولًا بأول، وأن كرامة الزوجة من كرامة زوجها، حيث إن الخلافات لا تنحل بالعنف ولكن بالتفاهم والنقاش واختيار الوقت المناسب للنقاش والحوار، وعدم ذكر الخلافات القديمة، وعدم ترك الجلسة قبل إنهاء الخلاف.نظم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "الآثار السلبية من التكنولوجيا على الأطفال"، أوضحت د. علا علي، التعرف علي سلبيات وإيجابيات التكنولوجيا وأخطر سلبيات التكنولوجيا التي تهدد الطفل ودور الأسرة في مواجهة السلبيات النفسية والجسدية للتكنولوجيا والوسائل البديلة للتكنولوجيا في حياة الطفل، بجانب محاضرة بعنوان "شرح الكيبورد والاختصارات"، تحدث خلالها محمود أحمد مدرب نادي التكنولوجيا بالفرع عن فوائد الكيبورد والاختصارات، وكذلك عقد القصر محاضرة بعنوان "مصر البطلمية"، وتحدث د. محمد إمام عن مؤتمر بابل والصراعات بين القادة ومصر بطلمية، فيما أعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي قصة "النحلة والعصفورة" تنفيذ هناء يونس، بينما ناقش بيت ثقافة الأقالتة كتابًا بعنوان "قصة سيدنا موسى عليه السلام" ناقشته سعيدة الغريب، دارت حول مولد وتربية سيدنا موسى عليه السلام في بيت فرعون.