محافظ المنوفية: «مشروعك» وفر 113 فرصة عمل بالمحافظة في يناير 2021

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي ضرورة تشجيع الشباب علي ممارسة العمل الحر والمشاركة في مبادرة "مشروعك " وتوفير آليات جاذبة لهم ودراسات جدوي دقيقة لجميع المشروعات للاستفادة من البرنامج وفتح مجالات عمل جديدة لخدمة المجتمع ومحاربة البطالة ودفع عجلة التنمية.وأعلن محافظ المنوفية أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك " ساهم في توفير 113 فرصة عمل لشباب الخريجين خلال شهر يناير الماضي من خلال تنفيذ 79 مشروع متنوع بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع البنوك المصرية بقيمة إجمالية تصل إلى 16 مليون و439 ألف و800 جنيه، مشيرًا إلي أن " مشروعك " يخدم جميع المجالات سواء الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية وغيرها من أفاق العمل المتاح للشباب.هذا وقد أكد محافظ المنوفية علي أن مبادرة "مشروعك" تهدف إلي تنمية المشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر عن طريق تدريب الشباب على كيفية حل مشكلاتهم واستغلال مواردهم وخلق " مستثمر صغير جديد "، وكذا تنمية المجتمع داخل المحافظات والمراكز فضلًا عن خفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة لتمكينهم من المشاركة في سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذًا لرؤية مصر 2030