التحقيق في مكالمة ترامب لمسئولي الانتخابات بجورجيا لإلغاء النتائج

بدأ مكتب وزير خارجية جورجيا رسميًا تحقيقًا في المكالمات الهاتفية التي أجراها الرئيس السابق دونالد ترامب مع مسؤولي الانتخابات بالولاية، والتي سعى خلالها إلى المساعدة في إلغاء نتائج الانتخابات بعد أن تم التصديق على فوز الرئيس جو بايدن الضيق مرتين، وفقا لما نقله موقع " ايه بي سي نيوز".ويأتي التحقيق بعد سلسلة من الشكاوى الرسمية التي قدمها أستاذ قانون يزعم أن ترامب انتهك القانون خلال تلك المكالمات، ويعتبر هذا التحقيق الأول في جهود ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات في الولاية.قال والتر جونز، المتحدث باسم مكتب وزير الخارجية: "يحقق مكتب وزير الخارجية في الشكاوى التي يتلقاها".و قال جونز: إن التحقيق يجري من قبل مجلس انتخابات الولاية، وأوضح جونز لاحقًا أن مكتب وزير الخارجية سيجري التحقيق.