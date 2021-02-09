بعد زواجها من معز مسعود.. 12 معلومة عن الفنانة حلا شيحة
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:00 ص
ريم محمودطباعة
تصدرت الفنانة حلا شيحة "تريند" منصات السوشيال ميديا عقب تسريب صور زفافها من الداعية معز مسعود، وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن العروس.
-أم لبنانية وأب مصري.
ولدت "حلا" في الإسكندرية، لها 3 شقيقات هن "رشا، هنا، ومايا" والدهن الفنان التشكيلي أحمد شيحة.
- أول مسلسلا تها مع حسين فهمي (كلمات).
- فيلم ليه خلتني أحبك أول افلامها فالسلم والثعبان ثم اللمبي الذي حقق نجاحا كبيرا.
- شاركت في عريس من جهة أمنية أمام الفنان عادل إمام.
- ظهرت بالحجاب مع عامر منيب في كامل الأوصاف.
- تزوجت من أحد أعضاء فريق وسط البلد هاني عادل لكن لم يدم طويلا.
- أعلنت اعتزالها الفن وتزوجت من كندي كان قد اعتنق الإسلام، ثم هاجرا إلي كندا وأنجبت منه 4 أبناء.
- في مايو 2014 بدأت العمل كداعية إسلامية في مركز ديني تقدم فيه دروس بلا مقابل مادي.
- في أغسطس 2018 أعلنت خبر خلعها للحجاب.
-عادت إلى للتمثيل بعد انقطاع دام 12 عامًا.
-أول مشاركة فنية بعد خلعها الحجاب فى مسلسل زلزال.
- في فبراير ٢٠٢١ تم نشر خبر زواجها من معز مسعود.
-أم لبنانية وأب مصري.
ولدت "حلا" في الإسكندرية، لها 3 شقيقات هن "رشا، هنا، ومايا" والدهن الفنان التشكيلي أحمد شيحة.
- أول مسلسلا تها مع حسين فهمي (كلمات).
- فيلم ليه خلتني أحبك أول افلامها فالسلم والثعبان ثم اللمبي الذي حقق نجاحا كبيرا.
- شاركت في عريس من جهة أمنية أمام الفنان عادل إمام.
- ظهرت بالحجاب مع عامر منيب في كامل الأوصاف.
- تزوجت من أحد أعضاء فريق وسط البلد هاني عادل لكن لم يدم طويلا.
- أعلنت اعتزالها الفن وتزوجت من كندي كان قد اعتنق الإسلام، ثم هاجرا إلي كندا وأنجبت منه 4 أبناء.
- في مايو 2014 بدأت العمل كداعية إسلامية في مركز ديني تقدم فيه دروس بلا مقابل مادي.
- في أغسطس 2018 أعلنت خبر خلعها للحجاب.
-عادت إلى للتمثيل بعد انقطاع دام 12 عامًا.
-أول مشاركة فنية بعد خلعها الحجاب فى مسلسل زلزال.
- في فبراير ٢٠٢١ تم نشر خبر زواجها من معز مسعود.