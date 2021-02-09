بعد زواجها من معز مسعود.. 12 معلومة عن الفنانة حلا شيحة

تصدرت الفنانة حلا شيحة "تريند" منصات السوشيال ميديا عقب تسريب صور زفافها من الداعية معز مسعود، وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن العروس.-أم لبنانية وأب مصري.ولدت "حلا" في الإسكندرية، لها 3 شقيقات هن "رشا، هنا، ومايا" والدهن الفنان التشكيلي أحمد شيحة.- أول مسلسلا تها مع حسين فهمي (كلمات).- فيلم ليه خلتني أحبك أول افلامها فالسلم والثعبان ثم اللمبي الذي حقق نجاحا كبيرا.- شاركت في عريس من جهة أمنية أمام الفنان عادل إمام.- ظهرت بالحجاب مع عامر منيب في كامل الأوصاف.- تزوجت من أحد أعضاء فريق وسط البلد هاني عادل لكن لم يدم طويلا.- أعلنت اعتزالها الفن وتزوجت من كندي كان قد اعتنق الإسلام، ثم هاجرا إلي كندا وأنجبت منه 4 أبناء.- في مايو 2014 بدأت العمل كداعية إسلامية في مركز ديني تقدم فيه دروس بلا مقابل مادي.- في أغسطس 2018 أعلنت خبر خلعها للحجاب.-عادت إلى للتمثيل بعد انقطاع دام 12 عامًا.-أول مشاركة فنية بعد خلعها الحجاب فى مسلسل زلزال.- في فبراير ٢٠٢١ تم نشر خبر زواجها من معز مسعود.