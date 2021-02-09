بدء الجلسة الافتتاحية لاجتماع المسار الدستوري الليبي بالغردقة

بدأت منذ قليل الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثالث للمسار الدستوري الليبي في الغردقة بحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات.وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد أعلنت انطلاق اجتماع للجنة المؤلفة من وفدي مجلس النواب وما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة، بعشرة أعضاء لكل منهما، وقالت إن اللجنة الدستورية الليبية تبدأ لقاءها لبحث الترتيبات الدستورية المؤدية للانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021.ويُعقد اللقاء على مدى 3 أيام في مدينة الغردقة، باستضافة من الحكومة المصرية.