81 نائبا بريطانيا يدعون للضغط على الاحتلال لمنع طرد الفلسطينيين

دعا 81 نائبا بريطانيا، وزير الخارجية البريطاني، إلى الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي، لمنع طرد العائلات الفلسطينية من منازلهم في القدس المحتلة، من قبل المنظمات الاستيطانية.وكتب أعضاء البرلمان في رسالة بعثوا بها إلى الوزير أنه "بالنظر إلى الأبعاد الهائلة للمصادرة المخطط لها، لا تكفي الكلمات الدبلوماسية".كما اقترح النواب، من بين أمور أخرى، أن توضح الحكومة البريطانية لحكومة الاحتلال الإسرائيلية أن العلاقات بين الجانبين لا يمكن أن تستمر كالمعتاد إذا تم الإخلاء، وأنه يجب أخذ جميع الإجراءات في الاعتبار.ومن بين الموقعين على الرسالة 5 نواب من حزب المحافظين، حزب رئيس الوزراء بوريس جونسون.