6 جنيهات ارتفاع في أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء حالة من الارتفاع الطفيف في الأسواق.وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدل الإرتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلات علي المواطنين وظبط حركة الأسواق.وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية إن أسعار الذهب سجلت سعار يبدأ من ٧٩٧ جنيها عيار ٢١.وسجل عيار ١٨ نحو ٦٨٨جنيها.وسجل عيار ٢٤ نحو ٩١٧ جنيها.وارتفعت أسعار الجنيه الذهب لنحو ٦٤٢٤ جنيها، فيما سجلت سعر الأوقية العالمية نحو ١٨١٣ دولار.