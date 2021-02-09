150019 إصابة و530 وفاة بكورونا في روسيا

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، تسجيل 150 ألفا و19 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 1584 حالة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 3 ملايين و998 ألفا و216 حالة.وجاء في بيان مقر العمليات "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت روسيا 150 ألفا و19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليمًا إلى 3 ملايين و998 ألفا و216 حالة".وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 1584 و73 حالة وفاة، ثم مدينة سان بطرسبورج بعدد 1078، فيما سجلت ضواحي موسكو 903 حالة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.وتابع المقر في بيانه: "غادر 21 ألفا و795 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 3 ملايين و493 ألفا و886 شخصا".وأشار المقر إلى تسجيل 530 حالات وفاة بفيروس كورونا في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الوفيات 77 ألفا و598 شخصا.وبدأت في روسيا، يوم الخامس من ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.