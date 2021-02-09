وكيل تعليم الوادي الجديد يعلن نتائج مسابقة «الإبداع طموح»

أعلن الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، نتائج المسابقة الوزارية: "الإبداع طموح" تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفنى والسيد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.شارك بالمسابقة عدد من طلاب المحافظة بالمراحل التعليمية المختلفة.يأتى ذلك تشجيعا للطلاب على البحث والمعرفة بالإضافة لخلق روح المنافسة بينهم من خلال اكتشاف مواهبهم العلمية والثقافية، وحرصا على دعم جميع الأنشطة وتشجيع الطلاب الموهوبين بالمحافظة على الإبداع والابتكار.وأكد النيلي أن المسابقة تتضمن ٣ مجالات هي المجال التقنى، المجال الأدبى، والمجال العلمى.وتم تشكيل لجنة لتقييم الأعمال من إدارة الموهوبين والتعلم الذكى، توجيه عام الحاسب الآلى، إدارة التطوير التكنولوجى، وتوجيه عام اللغة العربية، توجيه الفيزياء