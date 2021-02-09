هبوط جديد لليرة التركية أمام العملات الأجنبية

بدأت أسعار صرف العملات الأجنبية في الأسواق المصرفية التركية، ارتفاعًا تدريجيًا طفيفًا منذ بداية الأسبوع الجاري، وبلغ سعر الدولار 7.10 ليرة تركية بعد أن سجل أمس 7.06 ليرة.وارتفع سعر صرف اليورو مع فتح التداولات إلى 8.58 ليرة تركية، بعد أن استقر خلال العطلة عند 8.50 ليرة، فيما ارتفع سعر جرام الذهب 420 ليرة بعد ثبات نسبي عند سعر 411 ليرة تركية خلال الأسبوع الماضي.من جهته، واصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هجومه على رفع الفائدة، مؤكدًا أنه من المستحيل بلوغ المستويات المستهدفة للتضخم مع أسعار فائدة مرتفعة، وذلك بعد أيام من تعهد البنك المركزي بتشديد السياسة النقدية.