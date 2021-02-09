إقامة قداس عيد نياحة الأنبا بولا السواح بديره في البحر الأحمر

ترأس عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهم الأنبا يسطس، أسقف ورئيس دير القديس العظيم الانبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، والحبر الجليل الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط وتوابعها، والحبر الجليل الأنبا دانيال، أسقف ورئيس دير القديس العظيم الانبا بولا بالبحر الأحمر، صلاة عشية عيد نياحة الأنبا بولا أول السواح.جاء ذلك مشاركة منمجمع رهبان دير القديس العظيم الانبا أنطونيوس ومجمع رهبان دير القديس البار الأنبا بولا أول السواح، وخلال العشية قاموا بتطييب الجسد، وعمل الزفة، وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم؛ بعيد تذكار نياحة القديس الأنبا بولا أول السواح.ووفقا لكتاب السنكسار الكنسي، ففي مثل هذا اليوم من سنة 57 للشهداء 341، تنيَّح القديس العظيم الأنبا بولا أول السواح. وُلِدَ بمدينة طيبة وكان له أخ اسمه بطرس.