رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إقامة قداس عيد نياحة الأنبا بولا السواح بديره في البحر الأحمر

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:36 ص
الأنبا بولا السواح
الأنبا بولا السواح
مونيكا جرجس
طباعة
ترأس عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهم الأنبا يسطس، أسقف ورئيس دير القديس العظيم الانبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، والحبر الجليل الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط وتوابعها، والحبر الجليل الأنبا دانيال، أسقف ورئيس دير القديس العظيم الانبا بولا بالبحر الأحمر، صلاة عشية عيد نياحة الأنبا بولا أول السواح.

جاء ذلك مشاركة منمجمع رهبان دير القديس العظيم الانبا أنطونيوس ومجمع رهبان دير القديس البار الأنبا بولا أول السواح، وخلال العشية قاموا بتطييب الجسد، وعمل الزفة، وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم؛ بعيد تذكار نياحة القديس الأنبا بولا أول السواح.

ووفقا لكتاب السنكسار الكنسي، ففي مثل هذا اليوم من سنة 57 للشهداء 341، تنيَّح القديس العظيم الأنبا بولا أول السواح. وُلِدَ بمدينة طيبة وكان له أخ اسمه بطرس.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

بجودة عالية.. تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبايرن.. "الكأس وقناة بين سبورت المفتوحة"

تابع.. تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات 2021 لمشاهدة الأهلي

تحقيقات موسعة في مقتل صاحب «كبابجي» شهير بأكتوبر

الصور

image description

ياسر عبدالفتاح أبوهندية نقيبًا للمحامين بدمياط

image description

محافظ دمياط تقود حملة لرفع الإشغالات بعمر أفندى ومحيط قصر الثقافة

image description

محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بشبكة انحدار صرف الدعايم

image description

طبيب مصري ضمن اللجنة الاستشارية العالمية لجمعية تثبيت الكسور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

«النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع «قانون المرور»

الحكومة توضح حقيقة إلغاء معاش المرأة المطلقة

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

سباق مع الزمن لإنقاذ محاصرين في نفق بشمال الهند

وفاة المؤلف وكاتب السيناريو الفرنسي جان كلود كاريير

تعرف على أسعار السجائر الجديدة في مصر ٢٠٢١ بعد قرار فيليب موريس

فلكي: انتهاء موسم «الشبط» ودخول «العقارب» آخر فترات البرودة

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

«الثقافة» توثق عروض المسرح الكنسي مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الأقصر تناقش الثقافة ودورها في بناء ثقافات الشعوب

ثقافة القليوبية تناقش دور الأسرة في التعامل مع ذوي الهمم

«ثقافة الإسكندرية» تناقش أهمية الوعي السياحي