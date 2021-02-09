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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

متوسط سعر خامات أوبك يواصل الصعود لـ57.36 دولار خلال شهر

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:09 ص
أوبك
أوبك
وكالات
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رفعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" من المتوسط السعري لسلة خاماتها خلال شهر فبراير 2021 إلى 57.36 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 5.5% مقارنة مع متوسط السعر المسجل في شهر يناير من العام ذاته.

وجاءت القفزة الجديدة في سعر خام "أوبك" بعدما كسر سعر خام برنت مستوى 60 دولارًا للبرميل في نهاية جلسة تعاملات أمس الإثنين، وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر خام غرب تكساس الأمريكي إلى 57.61 دولار للبرميل.

وبرغم عدم الإعلان عن معدلات إنتاج الأعضاء الـ13 في المنظمة حتى الآن إلا أن جميع التوقعات تشير إلى انخفاض مستوى الإنتاج خلال شهر فبراير إلى مستويات أقل من تلك المسجلة في الأشهر السابقة.

وتأتي هذه التوقعات متزامنة مع بدء السعودية تنفيذ قرارها الطوعي بخفض إنتاجها بمقدار مليون برميل نفط يوميًا خلال شهري فبراير ومارس من العام الجاري، وذلك لضمان استمرار التوازن في السوق النفطية.

وكان الطلب على الذهب الأسود شهد تحسنًا كبيرًا خلال الأسابيع الماضية وسط تراجع في المخزون العالمي من هذه السلعة الاستراتيجية، الأمر الذي انعكس بآثاره الإيجابية على الأسعار التي ما زالت تواصل تحقيق المكاسب منذ بداية العام الجاري.

يشار إلى أن ارتفاع المتوسط الشهري لسعر خام أوبك خلال فبراير الجاري بحسب أحدث التوقعات الصادرة عن المنظمة ساهم في ارتفاع المتوسط السنوي خلال العام 2021 إلى 54.98 دولار للبرميل بزيادة قدرها 13.5 دولار للبرميل وبنمو نسبته 32.6% مقارنة مع المتوسط السنوي المسجل في عام 2020.

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