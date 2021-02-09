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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1235 حالة إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:35 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت السلطات الصحية في الفلبين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة في الفلبين – في بيان أوردته صحيفة “فلبين ستار” المحلية، على نسختها الإلكترونية – أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في البلاد، ارتفع إلى 540 ألفا و227 مصابا.

وأشارت الوزارة إلى أنه يوجد حتى الآن 27 ألفا و992 إصابة نشطة في البلاد، فيما تعافى 53 شخصا من المرض خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع عدد المتعافين من الفيروس في الفلبين إلى 499 ألفا و764 شخصا.

أما عن حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي، فقد زادت بمقدار 65 حالة جديدة، وهو ما رفع اجماليها إلى 11 ألفا و296 حالة.

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