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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الإعدام للمتهم بقاتل أم وابنتها في «العوامية» بالأقصر

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:34 ص
الإعدام
الإعدام
هدى الأمير
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قضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار كمال فخري شمروخ رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين رشدي حسين وياسر إبراهيم خليل وأحمد عصام الدين، وأمانة سر محمد حفني، اليوم الثلاثاء، بإعدام المتهم بقتل سيدة وابنتها داخل منزلهما بمنطقة العوامية.

وشمل نص ومنطوق الحكم، ما يلي: «حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم (م.م) بالإعدام شنقا في الجناية 562 لسنة 2020 قسم الأقصر، ورقم 72 كلي لسنة 2020، لاتهامه بـ"قتل عمد" لسيدة وابنتها بمنزلهما، بعد أن أوهمهم بالقيام بمقدرته على علاجهن من السحر.

وتعود أحداث الواقعة، إلى شهر سبتمبر 2019، عندما تلقى مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بعثور الأهالي بمنطقة العوامية على جثماني سيدة تدعى "عائشة.ع. ع" 50 سنة، وابنتها "إلهام.ع. أ" 27 سنة، داخل منزلهما في حالة تعفن، وانتقلت على الفور قيادات مديرية الأمن وضباط المباحث لموقع البلاغ وبإجراء الفحص المبدئي على الجثمانين تبين عدم وجود أية آثار لشبهه جنائية في المنزل أو على أجساد السيدتين، وبعرضهما على الطبيب الشرعي صدر التقرير المبدئي يفيد بأنهن تعرضتا لحالة تسمم من أكل فاسد.

وبعد صدور تقرير الطب الشرعي النهائي تبين أن السيدتين توفيتا نتيجة الخنق وليس التسمم، وتم على الفور تكثيف التحريات والتحقيقات تحت إشراف مدير المباحث الجنائية بالأقصر، حيث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة أحد اللصوص بعد مراجعة كاميرات المراقبة الخاصة بمحل بجوار منزلهن، وتم على الفور القبض على المتهم ويدعى «ميخائيل.م»، والذي اعترف بارتكاب الجريمة بقصد السرقة، وعثر بحوزته على هاتف محمول خاص بالسيدة المتوفاة وأقراط ذهبية سرقها منهن، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 7079 إداري بندر الأقصر لسنة 2019، وتم إخطار النيابة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتمت إحالته لمحكمة الجنايات، التي أمرت في جلسة 15 ديسمبر 2020 بإحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتي الجمهورية.

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