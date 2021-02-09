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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة سعودية: الإرهاب الإيراني تجاوز واضح ومستمر للقوانين والأعراف

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:34 ص
الإرهاب الإيراني
الإرهاب الإيراني
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سلطت صحيفة "البلاد" السعودية، اليوم الثلاثاء، الضوء على الإرهاب الإيراني، المتمثل في محاولات بث الفوضى والفرقة والخراب في كثير من الدول العربية، ومحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، والزج بميليشياته المسلحة لتنفيذ أجندته الخبيثة، مشيرة إلى أن هذا يعد تجاوزا واضحا ومستمرا للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

وأوضحت الصحيفة - تحت عنوان "التهديد الأكبر" - أنه "ليس بالغريب أن يصف وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، النظام الإيراني بأنه أخطر مهدد للمنطقة العربية ولاستقرار الشرق الأوسط، ويوما بعد يوم يثبت نظام طهران أنه لا يأبه بأية قوانين دولية ولا يحترم المواثيق ولا المعاهدات مما يتطلب وضع حد للتصرفات الرعناء التي تسعى لإشعال النيران في المنطقة".

وذكرت أن "ما تمارسه ميلشيا الحوثي - أحد أذرع نظام إيران - من تهديد لأمن وسلامة واستقرار اليمن، وما تقوم به من أعمال عدائية بهجمات متكررة تجاه المملكة بصواريخ وطائرات مسيرة، للنيل من المرافق والمنشآت المدنية، يبرهن على أن نظام طهران يتمادى ولا يريد سلاما أو استقرارًا في المنطقة، الأمر الذي يحتم كشف مخططاته خصوصا البرنامج النووي الذي يعتبر نشاطا مهددا للأمن في المنطقة، مما يضاعف أهمية مشاركة الدول الأكثر تأثرًا بالتهديدات الإيرانية طرفًا أصيلًا في أية مفاوضات دولية مع النظام الإيراني حول ذلك البرنامج".

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