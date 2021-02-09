جيش الاحتلال يسجل 3070 إصابة جديدة بكورونا
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:33 ص
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3070 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين أفراده، بعد أن ثبتت إيجابية عينتهم صباح اليوم.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية - على موقعها الإلكتروني عن بيان أصدره الجيش - أنه يوجد حوالي 12 ألفا و143 فردا في الجيش في الحجر المنزلي.
وفي نفس السياق، تلقى نحو 3 ملايين ونصف الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا حتى الآن في إسرائيل، بينما تلقى مليونان و157 ألفا الجرعة الثانية.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية - على موقعها الإلكتروني عن بيان أصدره الجيش - أنه يوجد حوالي 12 ألفا و143 فردا في الجيش في الحجر المنزلي.
وفي نفس السياق، تلقى نحو 3 ملايين ونصف الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا حتى الآن في إسرائيل، بينما تلقى مليونان و157 ألفا الجرعة الثانية.