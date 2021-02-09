جيش الاحتلال يسجل 3070 إصابة جديدة بكورونا

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3070 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين أفراده، بعد أن ثبتت إيجابية عينتهم صباح اليوم.ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية - على موقعها الإلكتروني عن بيان أصدره الجيش - أنه يوجد حوالي 12 ألفا و143 فردا في الجيش في الحجر المنزلي.وفي نفس السياق، تلقى نحو 3 ملايين ونصف الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا حتى الآن في إسرائيل، بينما تلقى مليونان و157 ألفا الجرعة الثانية.