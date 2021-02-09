وصول «بيج رامي» لمسقط رأسه بكفر الشيخ (فيديو بث مباشر)

وصل الكابتن رامي السبيعي الشهر بـ " بيج رامي"، بطل "مستر أوليمبيا 2020"، إلي قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ حيث مسقط رأسه، وذلك في تمام الساعة الرابعة فجرا.ونصبت عائلته سرادقا لاستقبال المهنئين من أهل قريته ومحبيه، ومن المقرر أن يستقبل "بيج رامي" المهنئين بنفسه أمام منزله.وكان الكابتن رامي السبيعي، قد قال في أول تعليق له بعد الفور بالبطولة العالمية: "هذا اللقب ليس لي، هذا اللقب لكم أنتم أحبابي، مضيفا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "شكرًا لكم جميعًا من القلب على كل هذا الدعم، والحمد لله دائمًا وأبدًا ربنا ماضيعش تعبنا الحمد لله، ألف مبروك للعرب، ألف مبروك لمصر، ألف مبروك لأهلي وكل أحبابي".