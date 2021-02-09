«شعراوي»: «صوتك مسموع» تلقت 278 ألف رسالة منها 55 ألف شكوى وحل 96,3% منها

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرًا عن جهود مبادرة "صوتك مسموع" لحل شكاوي المواطنين خلال شهر يناير 2021، ومدى استجابتها للشكاوى الواردة لها وحلها فى أسرع وقت ممكن والتفاعل مع الشكاوى عبر وسائل التواصل المختلفة للمبادرة، سواء الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أو رقم "الواتس آب" أو الخط الساخن.وأعلن وزير التنمية المحلية أن مبادرة صوتك مسموع أن المبادرة تواصلت مع المواطنين لاستقبال الشكاوى عبر الوسائل التى تم الإعلان عنها سواء الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أو رقم "الواتس آب" أو عبر الإيميل أو الخط الساخن، وبلغ عدد الرسائل فى جميع القنوات بالمبادرة منذ انطلاقها فى نهاية شهر أكتوبر 2018 وحتى الآن أكثر من 278,7 ألف رسالة منها حوالى 55 ألف شكوى تم حل 52,8 ألف شكوى بنسبة 96,3% ويجري حل 2040 شكوى.وأكد الوزير ضرورة بذل أقصى جهد لخدمة المواطن، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بتفعيل كل آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات، والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن كل الخدمات المقدمة إليهم، مشيرًا الى أن المبادرة استقبلت خلال شهر يناير 17,6 الف رسالة منها 2783 شكوى تم الرد على 2163 شكوى منها بنسبة 77,6% ويجري حل 621 شكوى.وأوضح "شعراوي" إن أكثر الشكاوى الواردة للمبادرة هى شكاوى الاشغالات والتى بلغ عددها 913 شكوى، ثم القمامة 759 شكوى، ومخالفات البناء 581 شكوى، ثم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 514 شكوى وشكاوى الفساد 16 شكوى.وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع فرق العمل المشكلة بالمحافظات للرد على الشكاوى والاستفسارات بالتنسيق مع فريق العمل الذى يعمل بالوزارة في مواعيد العمل الخاصة بالمبادرة، موضحًا أن مبادرة "صوتك مسموع" تتلقى الشكاوى والاقتراحات عبر صفحتها على "فيسبوك" أو "الواتس آب" أو البريد الإلكتروني للوزارة أو الخط الساخن، مشيرًا إلى أن تطبيق "الواتس آب" تلقي خلال شهر يناير 14684 رسالة، منها 2322 شكوى تم حل 1834 شكوى، ويجري حل 488، بينما تلقت صفحة المبادرة على "فيسبوك" 2800 رسالة منها 420 شكوى تم الرد على 268 شكوى، ويجري الرد على 152 شكوى، واستقبل الخط الساخن 408 مكالمة تتضمن استفسارات وتم التوجيه باتخاذ اللازم.وقال إن فرق عمل المبادرة في المحافظات تتعامل مع الشكاوى الواردة للمبادرة بصورة سريعة وكانت أبرز المحافظات استجابة في حل الشكاوى هى (أسيوط - المنيا- البحيرة- الشرقية - الجيزة- القليوبية- بورسعيد)، لافتًا إلى أن فرق المحافظات هي بمثابة غرفة عمليات دائمة تتلقى الشكاوى وتتابعها وتتواصل مع أصحابها وإفادتهم بما تم بصدد شكواهم. لافتًا الى أن أكثر المحافظات استجابة للشكاوى.وشدد اللواء محمود شعراوي على الدور الحيوي للمبادرة كحلقة وصل بين المواطن والوزارة لسرعة التنسيق مع القيادات التنفيذية بالمحافظات وحسم شكاوى المواطنين خاصة خلال بعض الأحداث المهم، مثل تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومتابعة تنفيذ مواعيد الغلق الجديدة، وشكاوى التصالح في مخالفات البناء بالتنسيق مع المحافظات المختلفة وشكاوى من تراكم مياه الامطار خلال فترة تعرض البلاد لموجات الطقس السيء وكذلك تلقي شكاوى تراكمات القمامة والمخلفات.جدير بالذكر أنه يتم التواصل مع المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب"، وهو ( 01150606783)، وكذلك الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعنوان (صوتك مسموع)، والخط الساخن(15330) والذى يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.