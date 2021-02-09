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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

85 % نسبة تنفيذ 4340 وحدة «إسكان اجتماعي» ببورسعيد الجديدة «سلام»

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:31 ص
وزير الإسكان
وزير الإسكان
محمد إبراهيم
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أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن نسبة تنفيذ 4340 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بورسعيد الجديدة "سلام"، بلغت نحو 85%، لافتًا إلى أنه من المخطط أن تستوعب المدينة حوالي 800 ألف نسمة، بجانب تنوع استعمالات الأراضي بها، وتشمل أراضي إسكان متنوعة، ومشروعات خدمية وترفيهية وسياحية وغير ذلك.

وفي بيان للوزارة، أضاف المهندس مجدي علي حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة "سلام"، أنه بالنسبة لمشروعات المرافق بالإسكان الاجتماعي، جارٍ تنفيذ أعمال ( طرق ــ مياه ــ صرف صحي ــ ري ــ كهرباء ) بنسبة 70%، موضحًا أنه تم الانتهاء من مشروع محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف م3ى، وجارٍ تنفيذ محطة محولات شرق بورسعيد جهد 2266 ك.ف، شامل خط الربط.

وقال: بالنسبة لمشروعات خدمات الإسكان الاجتماعي، جارٍ تنفيذ ( مبنى مركز طبى - حضانة - نادٍ اجتماعي - مدرسة تعليم أساسي - وحدة إطفاء - مسجد) بنسب إنجازٍ متقدمة، مشيرًا إلى أنه جارٍ توطين المشروعات ذات الأولوية بالمدينة، وتشمل: محور سياحى ترفيهي - جامعة إقليمية - مركز أبحاث دولي - مركز مؤتمرات ومعارض دولية - فنادق - مارينا يخوت دولية - مركز لرجال المال والأعمال - مدينة طبية - مدينة أولمبية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه بالنسبة للاستثمار بالمدينة، فقد تم تسليم قطعة الأرض الخاصة بالقرية الأوليمبية بمساحة 325 فدانا بمحاور الطرق لوزارة الشباب والرياضة، وتسليم قطعة الأرض الخاصة بالجامعة التكنولوجية بمساحة 16.7 فدان تقريبا بمحاور الطرق بنظام نقل الأصول لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبيع قطعتي أرض، الأولى، بنشاط تجارى بمساحة 2100م، والثانية بنشاط تجارى إداري جنوب منطقة الإسكان الاجتماعي بالحي الأول بمساحة 2100م٢، وطرح قطعتي أرض بنشاط عمراني متكامل على الطريق الشرقي للمدينة، الأولى بمساحة 40 فدانًا، والثانية بمساحة 33 فدانًا، وطرح قطعة أرض بنشاط طبي جنوب الإسكان الاجتماعي بالحي الأول، بمساحة 6300م2.

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