واشنطن تتطلع لتعزيز التعاون مع الحكومة السودانية الجديدة

قالت السفارة الأميركية في الخرطوم اليوم الثلاثاء إنها تتطلع لتعزيز التعاون مع الحكومة السودانية الجديدة، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية.يأتي هذا فيما أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أمس الاثنين، تشكيل حكومة جديدة من 25 وزيرا، فيما أرجأ البت في حقيبة التربية والتعليم لمزيد من المشاورات.ومن أبرز الوجوه التي دخلت التشكيلة الجديدة مريم الصادق المهدي، التي أوكلت لها حقيبة وزارة الخارجية، وجبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، الذي تولى حقيبة المالية، إضافة إلى عز الدين الشيخ الذي اختير وزيرا للداخلية.