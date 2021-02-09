عمرو يوسف يواصل تصوير «الملك» في القناطر الخيرية

يواصل النجم عمرو يوسف تصوير مسلسله الجديد "الملك" والذي يقدمه في شهر رمضان المقبل بمشاركة عدد كبير من النجوم، بعد رصد ميزانية ضخمة جدا من جانب شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.وقالت مصادر لـ "الدستور" اليوم الثلاثاء إن المخرج حسين المنباوي يواصل تصوير المسلسل حاليا في منطقة القناطر الخيرية، وذلك بحضور كل أبطال العمل على رأسهم الفنان عمرو يوسف بينما يستمر التصوير هناك في لوكيشن تصوير رئيسي تم بناءه بشكل خاص جدا.والمسلسل يحكي عن القدماء المصريين وتحديدا شخصية "أحمس طارد الهكسوس"، ويرتكز على استعمال الجرافيك بكثرة؛ إضافة إلى استعمال الديكورات والملابس الملائمة لشخصيات المحاربين من الهكسوس.العمل مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، وتم التعاقد مع الفنانين صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفي وآخرين، والعمل الدرامي تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.