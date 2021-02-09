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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

هبوط جماعى لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:34 ص
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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تراجعت أسهم ومؤشرات البورصة بنحو جماعى لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من استمرار الضغوط البيعية من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 11484 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 2373 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 14082 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 4412 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 2388 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 3413 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إيقاف التداول على 7 أسهم، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أوهبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهي: "راية القابضة للاستثمارات المالية، مستشفى النزهة الدولي، دايس للملابس الجاهزة، راية لخدمات مراكز الاتصالات، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، جلاكسو سميثكلاين".

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات الدلتا للسكر، سبيد ميديكال، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 199.1 ألف سهم، 15.6 مليون سهم، 85 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، أصول للوساطة في الأوراق المالية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 395 ألف سهم، 110 ألف سهم، 921 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك 189.2 ألف سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، العامة للصوامع والتخزين 1000 سهم، 3 آلاف سهم، 19879 سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركتي النعيم القابضة للاستثمارات المالية، بي انفتسمنتس القابضة، 537 ألف سهم، 45610 سهم، على التوالي.

وأعلنت شركة جي بي أوتو عن تنفيذ عملية بيع 300 ألف سهم أسهم خزينة خلال جلسة أمس الإثنين، فيما اشترت شركة بالم هيلز للتعمير 2.5 مليون سهم خزينة خلال جلسة الإثنين.

في سياق آخر أعلنت شركة أميرالد للاستثمار العقاري عن تحقيق أرباح بلغت 19.05 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 26.15 مليون جنيه في 2019، بنسبة انخفاض 27.15%، وتراجعت إيرادات نشاط الشركة خلال العام 2020 إلى 50.62 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 59.32 مليار جنيه في 2019.

وأعلنت شركة مستشفى النزهة الدولي عن موافقة مجلس الإدارة على زيادة رأس المال المرخص به من 90 مليون جنيه إلى 525 مليون جنيه، وتجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 6 جنيهات ليصبح عدد 6 أسهم القيمة الأسمية لكل منها جنيه، كما قرر المجلس زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 84.375 مليون جنيه إلى 105.46 مليون جنيه بزيادة قدرها 21.09 مليون جنيه موزعة على 21.09 مليون سهم بعد التجزئة بقيمة اسمية جنيه للسهم، وسيتم توزيع هذه الأسهم المجانية على المساهمين بواقع 0.25 سهم مجاني لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهين على أن تمول هذه الزيادة من رصيد الأرباح المرحلة البالغة 102.88 مليون جنيه وفقًا للمدرج بالقوائم المالية في 31 ديسمبر 2020، وسيمول زيادة رأس المال المصدر والمدفوع خصمًا من الأرباح المرحلة يعني إعادة هيكلة حقوق الملكية وهو مايدعم المركز المالي للشركة واستراتيجيتها.

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