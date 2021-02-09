في عيد ميلاده.. أبرز المعلومات عن الأنبا أنطونيوس عزيز

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر اليوم بعيد ميلاد الأنبا أنطونيوس عزيز مينا، المطران الشرفي للجيزة والفيوم.وُلد الأنبا أنطونيوس عزيز (أنور عزيز) بمحافظة المنيا في 9 فبراير 1955، والتحق بالإكليريكية الصغرى بطهطا عام 1964، وعقب سنتين من التحاقه بالإكليريكية انتقل إلى إكليريكية المعادي حيث حصل على شهادة الثانوية العامة، ثم استكمل دراسته الفلسفية واللاهوتية، رُسم كاهنًا في إيبارشية المنيا في 9 يونيو 1978، خدم في إيبارشية المنيا حتى نهاية عام 1984.ثم سافر إلى روما لدراسة القانون الكنسى وحصل على الدكتوراه فيه عام 1988، وعاد إلى مصر ليستكمل مسيرة خدمته في إيبارشية المنيا، كما عمل رئيسًا للمجلس الروحي الإكليريكي الابتدائي بالمنيا، ومدرسًا للقانون الكنسي بإكليريكية المعادي.وفي 8 يونيو 1992 سافر إلى روما ليعمل في مجمع الكنائس الشرقية، ومعلمًا للقانون الكنسي للكنائس الشرقية في المعهد البابوي للدراسات الشرقية بروما، وفي 21 ديسمبر 2002 وقع اختيار السينودس البطريركي للأقباط الكاثوليك على الأب أنطونيوس عزيز ليكون أسقفًا معاونًا لـ البطريرك للإسكندرية ولشئون المهجر.وانتخبه السينودس البطريركي خلفًا للمتنيح الأنبا أندراوس سلامة، وتم تجليسه على كرسي الجيزة والفيوم وبني سويف في 22 يناير 2006، وعين بالكاتدرائية البابوية سانتا ماريا ماجوري بالعاصمة الإيطالية روما 2018.