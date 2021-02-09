ضبط 52 قضية تموينية في سوهاج

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج بتحقيق أقصي درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.وأسفرت الحملة عن ضبط 52 قضايا متنوعة من بينها ضبط "رامي. ش. ش ا" 24 سنة صاحب محل بقالة ويقيم دائرة مركز دار السلام لبيعه سجائر بأزيد من السعر المقرر وتم ضبط 40 علبة سجائر.كما تم ضبط 6 قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و8 قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و7 قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز، و5 قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل، و5 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و4 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و7 قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين، و6 قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية، و3 قضايا إدارة منشأة بدون ترخيص، وجار الاستمرار في شن حملات مماثلة.