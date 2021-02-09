1115 إصابة جديدة بكورونا و89 وفاة في بلغاريا

سجلت بلغاريا 1115 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 21 ألفا و374 شخصا.وأفادت بيانات بوابة المعلومات الموحدة - وفق ما أوردته وكالة أنباء صوفيا البلغارية، اليوم الثلاثاء - بأن البلاد سجلت أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية 89 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، لتصل حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 9420 وفاة.وذكرت وزارة الصحة البلغارية أن 804 أشخاص تماثلوا للشفاء خلال الفترة نفسها، ليرتفع تراكمي المتعافين إلى 194 ألفا و55 شخصا.ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا حاليا 21 ألفا و374 شخصا؛ منها 3057 مريضًا بالفيروس يحتاجون إلى تلقي العلاج داخل المستشفيات، من بينهم 274 في وحدات العناية المركزة.جدير بالذكر أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تلقت 1850 حالة لقاحا ضد كورونا، ليرتفع إجمالي الأشخاص الذين تلقوا التطعيم في بلغاريا حتى الآن 58 ألفا و888 شخصا.