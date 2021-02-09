«العامة لتجارة الجملة»: مخزون السلع الاستراتيجية يكفي 3 أشهر

أكد عماد الدين السيد، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، مدير عام منطقة شرق الدلتا "الدقهلية والشرقية ودمياط"، أن حجم المخزون بالشركة من الزيت، والسكر، والدقيق، والأرز، والمكرونة يكفي لـ3 أشهر مع تأمين احتياجات شهر رمضان الكريم.وأكد مدير عام المنطقة توافر السلع بأسعار ثابتة، وذلك على هامش جولة مسئولى الوزارة التفقدية اليوم بمحافظة الدقهلية.وعن التحول الرقمي قال إن كل الفروع بدأت العمل بنظام الحاسب الآلى وتم ربطها بالشبكة الرئيسية بالقاهرة، لافتا إلى أن عدد الفروع التي تم ربطها بالشبكة الرئيسية هي 20 فرعا بالدقهلية و22 بمحافظة الشرقية و5 فروع بمحافظة دمياط.