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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مجمع كهنة إيبارشية الجيزة يعقد اللقاء الشهري له (صور)

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:54 ص
إيبارشية الجيزة
إيبارشية الجيزة
جرجس صفوت
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التقى الأنبا توماس عدلي، مطران الجيزة والفيّوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، بالآباء القمامصة وكهنة إيبارشيّة الجيزة والفيّوم وبني سويف، في الاجتماع الدّوريّ وذلك بمقر المطرانيّة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وبدأ اليوم بالقدّاس الإلهيّ في كابيلا الرّاعي الصّالح بالمطرانيّة، حيث ترأّس نيافته القدّاس وقدّم والآباء القدّاس من أجل كل المكرّسين والمكرّسات، ولا سيّما من يحتفلون بأعياد السيامة أو النذور الدائمة وعلى رأسهم غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، الذي يحتفل بالعيد الحادي والأربعين لسيامته الكهنوتيّة.

وفي عظته تأمّل الأنبا توماس عدلي في الفرق بين قلب الرّاعي الصّالح وقلب الأجير، بعد ذلك تم عرض الفيلم الخاصّ بوثيقة الأخوّة الإنسانيّة وتمّ النّقاش حول طُرُق تفعيل الوثيقة للمناقشة ولا سيّما بين الأنشطة المختلفة في الرعايا.

كما تمّ النّقاش حول آليّات تفعيل سنة القدّيس يوسف التي أعلنها قداسة البابا فرنسيس والتّأمّل في حياته، خصوصًا أنّه على الرّغم من قلّه الكلام على القديس يوسف في العهد الجديد، إلا أن صدى القديس يمكن التّأمُّل فيه في كثير من الأوجه كالأسرة، العمل، الشّباب، الرّسالة، المسئوليّة، الصّمت، وبعد ذلك تمّ الحوار حول بعض الموضوعات الإداريّة والرّاعويّة الأخرى.

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