موعد انتهاء التقدم لوظيفة معاون نيابة لدفعة 2020

تواصل إدارة التعيينات بالنيابة العامة، اليوم الثلاثاء، تسلم طلبات التعيين فى وظيفة معاون نيابة عامة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2020 بتقدير عام جيد على الأقل.وأعلنت الإدارة عن أن آخر موعد لتلقي الطلبات هو يوم الإثنين المقبل.ويتم سحب الملف الوظيفي من مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالى من 16 وحتى 21 يناير الماضى، مقابل رسوم 500 جنيه يتم توريدها فى خزينة مكتب التعيينات بعد تقديم صورة من المؤهل.وبدأ مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء فى تلقى الملف بعد تدوين البيانات المطلوبة فيه، وذلك اعتبارًا من 30 يناير وحتى 15 فبراير من الساعة 8 صباحًا وحتى 4 مساءً، وذلك وفق الميعاد المحدد لكل جامعة، وبعد تسجيل المتقدم بياناته إلكترونيًا وفقًا للرقم السرى المرفق على موقع النيابة العامة www.ppo.gov.eg.وحددت النيابة العامة ألا تزيد سن المتقدم عن 30 عامًا، بينما حددت المستندات المطلوبة وهى:- شهادة التخرج المؤقتة مبينًا بها مجموع الدرجات- شهادة بتقديرات السنوات الدراسية- قيد ميلاد مميكن- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم- صحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم، وفى حالة سفره يقدم شهادة تحركات من الجوازات، وتعهدًا بإرفاق صحيفة الحالة الجنائية عقب وصوله للبلاد، وفى حالة وفاته يقدم صورة من شهادة الوفاة.- إقرار من المتقدم بموقفه من التجنيد أو شهادة إعفاء من التجنيد.- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي المتقدم.- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لوالد المتقدم.- صورة سند الملكية أو الحيازة الزراعة، إذا كان للمتقدم أو لأسرته أرض زراعية.- 4 صور شخصية حديثة بالملابس الرسمية - البدلة- بخلفية بيضاء مدون عليها اسم المتقدم.- شهادة معتمدة من جهة عمل الوالد، موضحًا بها وظيفته الحالية وراتبه الشهري والمؤهل الدراسي المعين به، ومؤهله الحالي إذا وجد به تغير.- قيد عائلي لوالد المرشح وللجد لأب والجد لأم و4 صور من كل قيد.- الملف نفسه يحتوى طلب تعيين باسم النائب العام، ومواعيد تقديم الملف، والرقم السرى الخاص بالمتقدم.