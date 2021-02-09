«المركزي الإندونيسي» يدرس خفض معدل الفائدة

يدرس البنك المركزي الإندونيسي خفض معدلات الفائدة في ظل تراجع معدل التضخم وتعافي الاقتصاد بوتيرة أبطأ من المتوقع.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن محافظ البنك بيري وارجيو القول أمام لجنة برلمانية اليوم الثلاثاء إن البنك سوف يقيم استقرار العملة المحلية الروبية وتأثير خفض معدل الفائدة في السابق عندما يصدر قرارا بشأن السياسة النقدية في 18 فبراير الجاري.وأضاف" جميع أدواتنا النقدية تهدف لتسريع التعافي الاقتصاد مع الحفاظ على الاستقرار".وأشار إلى أنه مازال من المتوقع أن يتراوح معدل التضخم هذا العام ما بين 2% و4%.وكان الاقتصاد الإندونيسي قد انكمش بنسبة 07ر2 % خلال العام الماضي، بانخفاض عن توقعات البنك بانكماشه بنسبة تتراوح ما بين 1% و2%.وأظهرت بيانات البنك المركزي التي صدرت اليوم أن مبيعات التجزئة تراجعت بنسبة 2ر19% خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، فيما يعد رابع شهر على التوالي يسجل انخفاضا.