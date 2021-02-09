خطوة بخطوة.. تعرف على رحلة البابا فرنسيس بالعراق

الزيارة الرسولية لقداسة البابا (5-8 مارس 2021)



"الجمعة – 5 مارس 2021"

السبت – 6 مارس 2021

الأحد 7 مارس 2021

الاثنين – 8 مارس 2020

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن اللجنة الأسقفية للإعلام نشرت برنامج زيارة البابا فرنسيس إلى العراق.وأضاف "باخوم"، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن برنامج الزيارة جاء كالاتي:غادر البابا فرنسيس مطار روما - فيومتشينو الدولي إلي بغداد، ثم تأتي مرحلة الاستقبال الرسمي في مطار بغداد الدولي، بلقاء رئيس الوزراء العراقي بصالة كبار الزوار، ثم حفل استقبال رسمي في القصر الرئاسي، وزيارة رئيس الجمهورية في مكتبه الخاص.وعقد لقاءا مع السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي في قاعة القصر الرئاسي، ثم لقاء مع الأساقفة والكهنة وطلاب اللاهوت وأساتذة التعليم المسيحي في كاتدرائية سيدة النجاة للسريان الكاثوليك.غادر البابا فرنسيس صباحًا متجها إلي مدينة نجف، وزار سماحة آية الله العظمي السيد علي السيستاني، ثم غادر إلى مدينة الناصرية، وشارك في لقاء حوار بين الاديان بمدينة اور، ليغادر إلى بغداد ليترأس القداس الإلهي في كاتدرائية القديس يوسف للكلدان.يغادر البابا صباحًا بالطائرة إلى إربيل، ليستقبله رئيس إقليم كردستان العراق المستقل والسلطات الدينية والمدنية للإقليم، ثم يعقد لقاء مع رئيس ورئيس الوزراء المدينة ذاتية الحكم في صالة كبار الزوار بمطار إربيل، ويغادر بالهليكوبتر إلي الموصل، وبعد الوصول يصلي لراحة نفس ضحايا الحرب في حوش البيعة "ساحة الكنيسة".يغادر بالهليكوبتر إلي قراقوس، ليزور جماعة قراقوس في كنيسة الحبل بلا دنس، ثم ينتقل إلي إربيل، ليرأس القداس الإلهي في استاد فرنسو حريري، وأخيرا يغادر بالطائرة إلي بغداد.يحضر البابا صباحًا مراسم التوديع في مطار بغداد الدولي، ليغادر إلي مطار روما شامبينو الدولي.