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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تستوعب 3 ملايين عامل.. الزراعة: نعمل زيادة الاستثمار في صناعة الدواجن

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:17 ص
الدواجن
الدواجن
عبدالناصرمحمد
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أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تعمل على دعم الإستثمار في صناعة الدواجن، وهو ما إنعكس على ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي، وإتاحة فرص استثمارية.

وأوضح في تصريحات صحفية، أنه تم تخصيص 22 موقعا للاستثمار في الثروة الداجنة خارج الوادي لتوفير الأمان الحيوي والتوسع في هذه الصناعة خاصة بعد أن أصبح متاح لنا التصدير.

وأضاف أنه في ذات الوقت وتدعيمًا للمربي الصغير، فقد تم عمل برنامج لتدعيم التحول من مزارع التربية المفتوحة بالوادي والدلتا إلى تربية مغلقة لزيادة الإنتاجية وزيادة عدد الدورات وتقليل الأمراض وزيادة الأمان الحيوي، بما يؤدي إلى تحسين مستوى الدخول وبتمويل منخفض من خلال اتفاقيات تمويلية مع البنوك بفائدة 5%.

وأوضح أن أهمية الثروة الداجنة ترجع الى أن حجم الاستثمارات فيه بلغت حوالى 90 مليار جنيه، وتستوعب حوالى 3 ملايين عامل، كما بلغ حجم الإنتاج من بداري التسمين 1.4 مليار طائر تنتج حوالى 1.7 مليون طن لحوم بيضاء، بنسبة إكتفاء ذاتي أكثر من 95%، كما بلغ حجم الإنتاج من بيض المائدة حوالى 13 مليار بيضة بنسبة اكتفاء ذاتي 100%.

وشدد على أن جهود وخطة الوزارة لدفع هذا النشاط تركزت في القيام - لأول مرة عام 2020 - من رفع إحداثيات المنشآت وإنشاء قاعدة بيانات للثروة الداجنة، حيث أسفر الحصر عن أن إجمالي المنشآت 38 ألف منشأة، ونستهدف من ذلك التخطيط السليم وتقديم الدعم الفني لها وتحديد احتياجاتها من التمويل وبحث درجة الأمان الحيوي لهذه المنشآت.

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