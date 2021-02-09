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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير التموين يوافق على إنشاء مخبز بلدي بالأشراف بإدفو (صور)

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:16 ص
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن موافقة الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على إنشاء مخبز بلدى لإنتاج العيش المدعم بقرية الأشراف بوادى الصعايدة بإدفو، وهى إحدى قرى مبادرة حياة كريمة الواقعة على بعد 150 كم شمال مدينة أسوان، بعد تقدم أهالى القرية والقرى المجاورة بهذا المطلب لمحافظ أسوان والذى رفعه لوزير التموين من أجل توفير رغيف العيش المدعم لهم.

وجاء ذلك في إطار التواصل المستمر وااإستجابة للمطالب الجماهيرية وخاصة في القرى والمناطق النائية.

وأكد اللواء أشرف عطية بأنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق التنمية المستدامة تم تنفيذ العديد من مطالب أهالى القرى المدرجة في المرحلة الأولى على الرغم من عدم أدراجها ضمن خطة تطويرها ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات العامة بها، موضحًا بأن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية شملت 11 قرية تجرى على أرضها العديد من مشروعات الإحلال والتجديد بإجمالي 30 مشروع منها 11 مشروع إنارة كهرباء، و7 مشروعات صرف صحى، ومشروعين لرصف الطرق، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل 593 منزل وسقف.

وقد أشار'' عطية'' بأنه بالتوازى جارى العمل فى المشروعات الجديدة للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية والتى تشمل تنفيذ 53 مشروع بإعتمادات تصل إلى 198 مليون جنيه لحل العديد من المشاكل التى يعانى منها الأهالى والمواطنين فى القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا بأن ذلك يتواكب في الوقت نفسه مع البدء في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية للتطوير الشامل الريف المصرى والتي تضم على مستوى المحافظة 68 قرية و321 نجع وتجمع ريفى بمركزى كوم أمبو وإدفو.

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