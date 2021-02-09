البطالة بماليزيا في 2020 تسجل أعلى معدل لها منذ عام 1993

بلغت نسبة البطالة في ماليزيا 5ر4 بالمئة في عام 2020، لتسجل بذلك أعلى معدل لها منذ عام 1993 عندما كانت النسبة وقتها تسجل 1ر4 بالمئة، بحسب ما أوردته "وكالة الأنباء الوطنية الماليزية" (برناما) اليوم الثلاثاء.ونقلت "برناما" عن رئيس الإحصائيين الماليزيين، محمد عزير ماهيدين، قوله في بيان له حول إحصاءات القوى العاملة خلال شهر ديسمبر والربع الأخير من عام 2020، إن البطالة ارتفعت بنسبة 8ر4 بالمئة في ديسمبر الماضي، لتصل إلى 772 ألفا و900 شخص.وأضاف أن حجم القوة العاملة زاد بنسبة 1ر0 بالمئة على أساس شهري، بواقع 19 ألفا و300 شخص، لتسجل بذلك 22ر10 مليون عامل، مع تسجيل انخفاض هامشي خلال تشرين ثاننوفمبر الماضي.