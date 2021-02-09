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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

التاريخ القبطي اليوم.. وقراءات الكنيسة لـ 2 أمشير

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:14 ص
التاريخ القبطي
التاريخ القبطي
جرجس صفوت
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ننشر التاريخ القبطي اليوم 9 فبراير 2021 حيث تُتمم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وقراءات وطقوس اليوم القبطي الموافق 2 من شهر أمشير سادس شهور السنة القبطية لعام 1737 للشهداء.

وتقرأ الكنيسة عدة قراءات تأتي على النحو التالي:

العشية: مزامير 32: 11،6، لوقا 22: 24 - 30.

باكر: مزامير 33: 1،12، متى 25: 14 - 23.

قراءات القداس:

البولس:عبرانيين 13: 7 - 25.

الكاثوليكون:1 بطرس 5: 1 - 14.

الإبركسيس: اعمال 15: 12 - 21.

السنكسار: نياحة القديس أنبا بولا أول السياح، نياحة القديس لونجينوس رئيس دير الزجاج.

الإنجيل: مزامير 132: 9،10،1،2، مرقس 9: 33 - 41.

وشهر أمشير هو أحد أشهر الشتاء في السنة القبطية، وهو سادس في ترتيب أشهر السنة القبطية التي تبدأ في شهر سبتمبر بشهر توت الذي يعقبه شهر بابة ثم شهر هاتور ثم شهر كيهك ثم شهر طوبة السابق مباشرة لشهر أمشير، وتم تسمية شهر أمشير بذلك الاسم، لشدة الزوابع والأهوية لكثرها وشدتها في هذا الشهر فيقال شيطان الزوابع، وكان المصريون القدماء يدعوه "شهر النار أو الحرارة الكبيرة" لأنه مخصص لنزول الشمس الكبيرة.

والتقويم القبطي هو التقويم الذي كان يسير عليه المصريون قديمًا منذ عهد الفراعنة القدامى، ولا يزال العاملون في مجال الفلاحة والزراعة والحصاد يرتبطون بالتقويم المصري القديم وهو التقويم الذي حمل فيما بعد لقب تقويم الشهداء الذي تأسس في عهد الإمبراطور الروماني دقلديانوس الذي استمات في محاولاته التي باءت بالفشل في محو الديانة المسيحية من العالم.

وقد أعقبه الإمبراطور الروماني قسطنطين، الذي اعترف بالديانة المسيحية ديانة رسمية في الإمبراطورية الرومانية التي كانت تحكم معظم بلدان العالم حينها، ثم جعلها الديانة الرسمية للإمبراطورية فيما بعد.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.

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