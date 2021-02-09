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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

53.8 % زيادة في إنتاج محصول الأرز.. و0.7% انخفاضا بالقمح

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:11 ص
الأرز
الأرز
أميرة ممدوح
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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع إجمالي المساحة المحصولية 16.2 مليون فدان عام 2018 2019، مقابل 16.1 مليون فدان عام 2017 2018 بزيادة بلغت نسبتها 1.0٪.

وبلغ إجمالى المساحة المنزرعة 9.3 مليون فدان عام 2018 2019، مقابل 9.2 مليون فدان عام 2017 2018 بزيادة بلغت نسبتها 1.5٪.

وبلغت مساحة محصول القمح 3.1 مليون فدان عام 2018 2019، مقابل 3.2 مليون فدان عام 2017 2018 بانخفاض بلغ نسبته 0.7٪ وبلغت كمية الإنتاج 8.6 مليون طن عام 2018 2019، مقابل 8.3 مليـون طـن عام 2017 2018 بزيادة بلغت نسبتها 2.5٪.

وبلغت مساحة محصول الأرز 1.3 مليون فدان عام 2018 2019 مقابل 0.9 مليون فدان عام 2017 2018 بزيادة بلغت نسبتها 51.9٪ وبلغت كمية الإنتاج 4.8 مليون طن عام 20182019 مقابل 3.1 مليون طن عام 2017 2018 بزيادة بلغت نسبتها 53.8٪.

بلغــت مساحـة محصول الطماطم 408.7 ألف فدان عام 2018 2019 مقابل 416.0 ألف فدان عام 2017 2018 بنسبة انخفاض قدرها 1.8٪ وبلغت كمية الإنتاج 6.79 مليون طن عام 2018 2019 مقابـل 6.78 مليون طـن عام 2017 2018 بزيادة بلغت نسبتها 0.3٪.

وبلغت مساحة محصول البطاطس 422.6 ألف فدان عام 2018 2019 مقابل 408.1 ألف فدان عام 2017 2018 بنسبة زيادة قدرها 3.6 ٪ وبلغت كمية الإنتاج 5.2 مليون طن عام 2018 2019 مقابل 5.0 مليون طن عام 2017 2018 بنسبة زيادة قدرها 4.8٪.

وانخفضت المساحة المثمرة لمحصول البرتقال إلى 292.0 ألف فدان عام 20182019 مقابل 296.5 ألف فدان عام 2017 2018 بنسبة انخفاض قدرها 1.5٪ وبلغت كمية الإنتاج 3.07 مليون طن عام 2018 2019 مقابل 3.09 مليون طـن عام 2017 2018 بنسبة انخفاض قدرها 0.6٪.

وارتفعت المساحة المثمرة لمحصول الموز إلى 72.6 ألف فدان عام 2018 2019 مقابل 69.8 ألف فدان عـام 2017 2018 بنسبة زيادة قدرها 4.1٪ وبلغت كمية الإنتاج 1.33 مليـون طـن عام 2018 2019 مقابل 1.29 مليون طن عام 2017 2018 بنسبة زيادة قدرها 2.9 ٪.

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