اجتماعات مكثفة للجان مجلس النواب لبحث ودراسة بيانات الوزراء

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء اجتماعاتها لمناقشة مختلف الملفات وتفعيل دورها التشريعى والرقابى.وتنظر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة التي أوردتها في التقرير العام للجنة عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 20182019 (فيما يخص الهيئات العامة الاقتصادية)، بجانب بحث وتدارس الصورة الاجمالية بنتائج تنفيذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية من واقع حساباتها الختامية للسنة المالية 20192020، وذلك بحضور وزارتي المالية - التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما تستكمل اللجنة مناقشة بيان وزير المالية الذى ألقاه بالجلسة العامة ومناقشات السادة النواب بشأنه.بينما تتابع لجنة الدفاع والأمن القومى أعمال اللجنة عن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.كما تنظر لجنة الاقتراحات والشكاوى أكثر من 20 اقتراحا بشأن تطوير الخدمات الصحية بالمحافظات وتغطية المصارف ورصف الطرق واستحداثها وما غير ذلك.وتستمع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك فيما يدخل في اختصاص لجنة القوى العاملة.وتستكمل لجنة المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، مناقشة خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.بينما تناقش لجنة الطاقة والبيئة بيان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الذي تم عرضه على المجلس بجلسته المعقودة يوم الأحد الموافق 31 من يناير2021، وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع، فيما يدخل في اختصاص اللجنة، والمقرر أن يكون ذلك بحضوره.وتستكمل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بيان الدكتورة نيفين رياض القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي الذي تم عرضه على المجلس بجلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق 1 من فبراير 2021، وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلت به الوزيرة من إيضاحات على أرض الواقع، والمقرر أن يكون ذلك بحضرها.وتستمع لجنة الإعلام إلى بيان وزير السياحة والآثار عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وذلك فيما يخص قطاع الآثار، بجانب مناقشة ما انتهت إليه اللجنة بشأن بيان وزير الدولة للإعلام فيما يخص الصحافة الورقية والإلكترونية.وتستمر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، فى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.بينما تناقش لجنة الإسكان بيان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فيما يخص هيئة التخطيط العمراني، صندوق تطوير العشوائيات، الجهاز المركزي للتعمير.وتناقش لجنة الإدارة المحلية وزير التنمية المحلية في البيان الذي ألقاه أمام المجلس، وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته، والمناقشات التي دارت حوله بالجلسة العامة إلى لجنة الإدارة المحلية للاطلاع والاستماع إلى الوزارة في تنفيذ خطة المنظومة الجديدة للنظافة من جمع وإعادة تدوير مخلفاتها البلدية، وما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع، والمقرر أن يكون ذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.بينما تدرس لجنة حقوق الإنسان، ما يدخل في اختصاصاتها ببيانات الوزراء التي ألقوها أمام المجلس، عن موقف الوزارات بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.